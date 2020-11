7









David Alaba e il Bayern Monaco: è rottura. Ad oggi la tensione è alle stelle e il rinnovo lontanissimo, tanto che il Bayern ha fatto filtrare di aver chiuso ogni dialogo con i rappresentanti di Alaba, libero di andare via a parametro zero nel giugno del 2021 con il contratto a scadenza. Un'occasione gigantesca sul mercato.



LE PAROLE - Il giocatore ha mostrato tutta la sua furia del momento, dichiarando: "Ho appreso queste notizie dai giornali. Io sono molto contento qui al Bayern Monaco, sto bene e sono felice di far parte di questa squadra ma ancora non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Quello che posso dire è che non ho parlato con nessuno, il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore. Il rinnovo? Avrei preferito che non fosse uscito nulla sui media. Le cifre riportate, poi, sono false. Sono deluso e persino ferito dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage". LA JUVE - E la Juve? Alaba ha rotto col Bayern proprio in virtù di richieste enormi: più di 15 milioni all'anno di stipendio come richiesta, cui aggiungere un ricco premio alla firma e le commissioni per il suo agente. Per questo la Juventus ha deciso da mesi di informarsi sulla questione Alaba essendo un'occasione, ma non spenderà queste cifre perché in un momento così complesso economicamente non vuole far sballare il suo monte ingaggi nuovamente. Dunque rimarrà attenta solo a condizioni ben diverse, tra concorrenza estera e la possibilità della cessione a gennaio. La Juve segue.