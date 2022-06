"Qualcuno l’ha chiamato il fuorigioco robot. Ma non è così", ha detto Pierluigi Collina, capo degli arbitri e dell’International Board. Partiamo da qui per capire il semi-automated offside, per noi italiani il fuorigioco semi-automatico.



Si tratta di un sistema tecnologico, ma ancora umano, per dare l’ultimo colpo alla situazione di gioco una volta più inestricabile del calcio: il fuorigioco. La Var ha già messo al tappeto discussioni da bar e complottismi vari, con tutte le precauzioni del caso per millimetri che possono sfuggire anche al più raffinato dei software. Con il “semi”, però, si taglierebbero decisamente i tempi: si parla di venti secondi per dire “sì” o “no". Si parte dal Mondiale in Qatar.