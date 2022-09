Come racconta Gazzetta,Esperimenti riusciti. Il concetto principale è quello di stabilire la posizione dell’attaccante con una precisione fin qui sconosciuta in tempi molto più brevi, dai 70 secondi della media attuale a 25 o anche meno. Nel dettaglio: le dieci-dodici telecamere installate nello stadio tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione estrema, grazie a 50 fotogrammi al secondo. Tutto con la complicità di un pallone “connesso” (un sensore all’interno invia dati 500 volte al secondo) e di un’intelligenza artificiale che elabora i dati e li comunica in tempo reale alla sala Var.