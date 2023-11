Ciro Carbone,della sezione arbitrale di Napoli. Spiegando così: «Nel momento in cui l’arbitro viene richiamato dalla sala tv non gli si riferisce di quanto sia stato il fuorigioco quindi in quel momento hai solo un feeling del campo, pensi che sia di poco ma può essere anche più grosso. C’è l’esperienza che ti aiuta a tenere botta e continuare la partita. Certo poi a fine partita quando vedi che era di un tacchetto sei orgoglioso di non averlo visto, sei umano ed è quindi comprensibile. In ogni caso al contrario di come si possa pensare, l’abbiamo accolta con grande favore l’introduzione della tecnologia».