Sta facendo molto discutere l'audio tra Sala Var e arbitro in occasione del gol annullato a Moise Kean per fuorigioco contro il Verona mandato in diretta su Dazn ad OpenVar. In particolare l'attenzione è sul "frame" scelto per segnalare il fuorigioco. Gervasoni, vicepresidente della CAF, ha spiegato così la decisione: "Bandierina arancione? Significa che siamo in presenza di un fuorigioco entro il mezzo metro. Difendente, attaccante, punto di rilascio del pallone: avete visto con che cura è avvenuto il controllo. Si fa un frame avanti, quello individuato dal fuorigioco semiautomatico, e un altro indietro: da qui la decisione dell'annullamento. L'operatore e il Var devono verificare che il sistema abbia individuato il frame corretto".