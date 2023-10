Sulle colonne di Tuttosport l'ex arbitro Gianpaoloè tornato sul primo dei due gol annullati a Moisedurante la sfida di sabato tra Juve e Verona. Ecco la sua analisi: "Il fuorigioco “di tacchetto” di Moise Kean fa parte di un match,, pieno di polemiche per la direzione dell’arbitro Ermanno. Questo episodio, in particolare, ha scatenato il dibattito sulla modalità di rilevazione dell’offside. La domanda che ci si fa è: giusto annullare un gol per una questione di millimetri? Mettiamoci nei panni del tifoso, che di fronte alla televisione o sugli spalti fatica ad accettare che un gol venga annullato per un fuorigioco millimetrico. Come lui anche gli addetti ai lavori: dopo il match dell’Allianz Stadium, Massimilianoha invocato il ritorno al concetto di “luce”. Insomma, dalla tecnologia non si può più prescindere. Ma cambiare in questo senso la modalità di rilevazione e il criterio di sanzione del fuorigioco potrebbe essere un buon compromesso".