Il fuorigioco di De Vrij sul goal di Arnautovic in Inter-Lazio non è punibile: la spiegazione dell'Aia

Sta facendo discutere, in queste ore, la dinamica del goal con il quale l'Inter ha sbloccato la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio poi vinta con il risultato di 2-0 dai nerazzurri. Il vantaggio interista, infatti, è maturato sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Dimarco, con il pallone che è stato poi allontanato dalla difesa laziale proprio in zona Arnautovic che con una splendida volée mancina ha infilato il pallone all'angolino.A finire sotto la lente d'ingrandimento, però, è stata la posizione di Stefan De Vrij: al momento della conclusione dell'attaccante austriaco, il difensore olandese sembrerebbe ostacolare la visuale del portiere capitolino Mandas, il quale poi non ha accennato nemmeno l'intervento osservando impotente il pallone insaccarsi.

Il fuorigioco di De Vrij non è punibile: la spiegazione

Il portiere è comunque fuori causa e non sarebbe mai potuto arrivare sul pallone

De Vrij è lontano dal portiere e quindi non interferisce

Il pallone segue una traiettoria che non si avvicina minimamente alla posizione di De Vrij in quel momento

L'Aia, l'indomani del match di San Siro che ha permesso all'Inter di accedere alle semifinali di Coppa Italia ha fornito la sua spiegazione riguardo all'episodio incriminato, confermando la validità del goal interista.Come riferisce Sky, per l'Aia il goal di Arnautovic in Inter-Lazio è regolare per via di tre parametri che sono stati attentamente analizzati:perché non impedisce minimamente la giocata (parata) di Mandas, è sufficientemente lontano dal portiere e il pallone passa molto lontano dallo stesso de Vrij. La decisione di convalidare il goal, regolamento alla mano, è dunque considerata corretta