La tecnologia sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni, ma anche nello sport. Al Mondiale di Qatar 2022 la Fifa vuole introdurre l'Hawk-Eye (occhio di falco) già utilizzata per evitare i gol fantasma anche per rilevare in automatico il fuorigioco. Sempre secondo Il Giornale, la tecnologia in questione potrebbe essere sperimentata già nella seconda metà di questa stagione in Serie A.