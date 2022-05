Il gol di Acerbi nella vittoria della Lazio con lo Spezia ha scatenato le polemiche per la posizione del difensore biancoceleste (foto: Dazn), al di là dell'ultimo difensore avversario. Un fuorigioco non visto né dall'arbitro Pairetto né dal Var Nasca, che secondo quanto riporta l'Ansa pagano l'errore con la sospensione fino al termine della stagione. Un errore concatenato: l'arbitro non ha aspettato la verifica al video della posizione di Acerbi, e il Var non l'ha fermato; il tutto è successo al 90' e molto rapidamente, tra il gol del 4-3, l'esultanza dei compagni e la ripresa del gioco.