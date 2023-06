Ancora tu, e cioè ancora Mauro. L'attaccante delè tornato nei discorsi di mercato dela. E ai tifosi no, non è andata esattamente giù. Anzi.In tanti si lamentano dell'età avanzata dell'argentino, ormai lontano dagli anni di gloria, vissuti prevalentemente all'Inter. In più, tiene banco la questione Wanda, moglie e agente, le turbolenze che portò nello spogliatoio nerazzurro e in generale la difficoltà di un personaggio mediaticamente raccontato in maniera non esattamente felice.E mentre qualcuno scherza - "E se Icardi ci portasse via Arthur e McKennie?" -, nel gioco del mercato entra in campo soprattutto il paragone con Vlahovic, destinato a partire. "Vlahović per Icardi è semplicemente un errore così grande da essere in linea con le scelte decisionali della società degli ultimi anni", scrive una tifosa.