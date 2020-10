Per l'inizio del secondo tempo di Juventus-Barcellona, l'allenatore della squadra catalana Ronald Koeman, senza difensori di ruolo in panchina (anche il Barça è in emergenza difesa per questa gara) ha tolto il giovane difensore Araujo per inserire Busquets. In difesa accanto a Lenglet è andato allora a posizionarsi De Jong, arretrato così rispetto alla sua consueta posizione di centrocampista centrale, ricoperta anche nei primi 45 minuti. Come risultato, il Barcellona ha sfoggiato ad inizio ripresa un palleggio ancora migliore di quello messo già in mostra nel primo tempo, anche se dietro ha rischiato verso il quarto d'ora, con tanto di gol annullato a Morata.