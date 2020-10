Nell'allenamento attualmente in corso alla Continassa agli ordini di mister Pirlo, in vista dell'esordio in Champions League di domani (ore 18.55 italiane) in Ucraina contro la Dinamo Kiev, c'è anche una presenza particolarmente curiosa. Quella di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, nonostante sia di fatto fuori rosa dopo i ripetuti rifiuti alla rescissione contrattuale, è di fatto un tesserato della Juventus, quindi continua a lavorare insieme ai compagni di squadra. Nell'allenamento è presente anche Matthijs De Ligt, che per ora non gioca in quanto convalescente ma ben al centro del progetto bianconero.