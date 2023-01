spiega Tuttosport. Una piccola grande rivincita d’inizio anno per Massimiliano Allegri, che infatti ha sottolineato: "mi vien da ridere perché prima si parlava di infortuni, di preparazione. Adesso che le cose vanno bene nessuno parla più di preparazione fisica". La Juventus è migliorata e ha trovato la quadratura del cerchio anche lì, ora negli ultimi minuti ne ha di più e vince, con caparbietà e resistenza, anche perché le gambe vanno ancora, nonostante i novanta minuti già spesi e il cervello è ossigenato al punto giusto. Danilo e Milik ne sono le prove, almeno le ultime in ordine temporale e le prime del 2023. Prima di queste ci furono Fagioli contro l'Inter (2-0) e il Lecce, Vlahovic contro il Torino e la doppietta di Rabiot contro l'Empoli. Oltre al gol di Milik contro la Salernitana, annullato. Mano a mano, si legge, il livello di preparazione fisica è andato in crescendo. Anche se il merito della cavalcata è ovviamente da ascrivere anche alle sostituzioni. Allegri sta recuperando pezzi pregiati e ha modo di sfruttare al meglio armi in più. E' tornato Chiesa, c'è Di Maria e quando ci saranno Pogba e Vlahovic,,,