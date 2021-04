Incredibile ma vero: si raccontava che per uscire dalla Super League potessero bastare 9 milioni di euro. A raccontarlo è Josh Kroenke, direttore dell'Arsenal e membro della proprietà, attraverso un forum di tifosi: "La proprietà si incaricherà dei costi esterni dell'uscita dalla Superlega. Però ci siamo chiesti: cos'è peggio? La Premier la Premier senza l'Arsenal? I tifosi inglesi vogliono vedere partite importanti, ma anche qualche notte fredda a Stoke. Abbiamo sbagliato. E' stata una settimana pazza, non abbiamo rappresentatobene il club e abbiamo capito. Nove milioni? La cifra non è minimamente vicina ai nove milioni per uscire...".