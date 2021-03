Nel derby a distanza tra le milanesi tenterà di inserirsi la Juve, ormai votata interamente al campionato dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League. Con dieci punti di distanza dall'Inter (e il beneficio del recupero da giocare con il Napoli), i bianconeri sono impegnati a Cagliari, in un match da cui devono assolutamente ottenere la vittoria. Il pronostico Planetwin365 è in effetti tutto juventino, con il successo esterno dato a 1,55 e la vittoria dei sardi che vale 6 volte la posta. I padroni di casa, però, hanno cambiato marcia con Semplici in panchina rimediando due vittorie e un pareggio che gli hanno permesso di abbandonare momentaneamente le ultime tre posizioni della graduatoria. Anche un pareggio, che si gioca a 4,20, sarebbe, per i cagliaritani, un mattoncino prezioso sulla via della salvezza. Sul fronte attaccanti, Ronaldo, sommerso di critiche per la prestazione incolore contro il Porto, è comunque di gran lunga il marcatore più probabile della sfida, a 1,60. Nel Cagliari il più pericoloso è Joao Pedro, a 3,25.