"Per la prima volta tra Coppa dei Campioni e Champions League, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale per due stagioni di fila. Shock."



Questo dato Opta fotografa in maniera eloquente il difficile momento storico vissuto dalla squadra bianconera. Certo, ci sono state annate peggiori dove la Juve alla Champions neanche partecipava e in campionato arrivava sotto il quarto posto. Ma ora è lecito chiedersi se stia davvero arrivando al capolinea del ciclo di successi instaurato dieci anni fa. Dopo lo shock-Lione negli ottavi di Sarri, ora lo schock-Porto negli ottavi di Pirlo.