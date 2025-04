AFP via Getty Images

Funerali Papa Francesco, tre match di Serie A sono a rischio rinvio

un' ora fa



La Serie A si è interrotta già nella giornata di ieri. Tuttavia nella mattinata di sabato a Roma si svolgeranno i funerali di Papa Francesco. Per questo motivo sono in dubbio ora le tre sfide di Serie A in programma sabato 26 aprile.



Con ogni probabilità verrà rinviata la sfida tra Lazio e Parma in programma sabato sera all’Olimpico di Roma, ma a subire rinvii potrebbero essere anche le altre due partite: Como-Genoa in programma alle 15.00 e Inter-Roma alle 18. Non dovrebbe subire rinvii la sfida tra Juve e Monza di domenica.