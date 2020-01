Funerali #Anastasi: l'ultimo saluto dalla Basilica di San Vittore a Varese pic.twitter.com/XTdMn4iFb4 — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 20, 2020

La salma diè stata accompagnata fuori dalla Basilica di San Vittore a Varese, dove ha ricevuto l'ultimo saluto della piazza, per l'occorrenza gremita. In tanti, infatti, sono accorsi per l'ultimo saluto al grande Pietruzzo,. Un saluto commosso, non solo da parte della sua città, ma anche da parte di tutti gli appassionati sportivi.