Al termine del secondo giorno di Conclave, la Chiesa cattolica ha un nuovo Pontefice. Dopo l’ennesima fumata nera arrivata nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11:50, è stata la sera a regalare ai fedeli di tutto il mondo l’atteso annuncio. Alle 18:07 dalla Cappella Sistina si è levata la fumata bianca: il nuovo Papa è stato eletto.I 133 cardinali elettori si erano riuniti nuovamente stamattina, verso le 9:30, per proseguire le votazioni iniziate ieri. Due i voti effettuati in mattinata, ma nessuno dei candidati ha raggiunto la soglia delle 89 preferenze necessarie per diventare Papa. Il clima nella Sistina si è fatto via via più intenso, ma senza spaccature evidenti, segno di una discussione approfondita e partecipata.

Dopo una pausa, i cardinali sono tornati a votare nel pomeriggio, intorno alle 16:30. E proprio in questa sessione è maturata la decisione finale, culminata nell’emozione collettiva della fumata bianca. In Piazza San Pietro, migliaia di fedeli hanno accolto l’annuncio ufficiale con il tradizionale "Habemus Papam" e l’apparizione del nuovo Pontefice dalla loggia centrale della Basilica Vaticana. L'eletto è Robert Francis Prevost, cardinale americano che si chiamerà