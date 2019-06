Leonardo Blanchard, ex difensore del Frosinone al momento svincolato, è una delle idee della Juventus Under 23 per rafforzare la propria difesa con un centrale di esperienza. Blanchard non è tra i nomi in prima fila ma, ovviamente, sarebbe felice di giocare in bianconero. L'uomo che permise ai ciociari di pareggiare all'Allianz Stadium nel 2015 non è una prima scelta ma sogna l'approdo in bianconero. Quella sera, contro la Juventus, Blanchard dedicò la rete all'allora fidanzata Fulvia Sani con la quale la relazione è terminata alcuni anni dopo. Oggi i due non sono più assieme e mentre lui aspetta una chiamata, Fulvia sembra in splendida forma...