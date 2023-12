L'allenatore delEusebioin conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato dei giocatori infortunati che domani non saranno della gara contro la Juventus. Le sue parole:"Ibrahimovic ha l'influenza e non sta bene. Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato".