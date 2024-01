La gara tra Frosinone e Monza si è conclusa per 3-2 in favore dei lombardi di Raffaele Palladino. A segnare la seconda rete per i ciociari ci ha pensato Mathiasche era stato sfortunato protagonista in occasione dell'autogol della squadra di Di Francesco. Di seguito però la rete del classe 2003 argentino che ha provato a riaprire la gara.