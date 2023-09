Serata piena di emozioni per Matias. Il classe 2003 di proprietà dellaha esordito da titolare con la maglia delnel match contro l'Udinese, disputando una bella partita e colpendo anche un palo, fino alla sostituzione al 64'. Al termine della gara, poi, il giovane argentino si è presentato ai microfoni di DAZN, dove non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione: "La numero 18? Per mia, era il suo numero", le parole dell'ex bianconero, che poi non ha continuato l'intervista, visibilmente scosso. La nonna, a cui era molto legato, è infatti scomparsa solo pochi giorni fa.