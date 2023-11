Matiasè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, in cui ha segnato un altro gol contribuendo alla vittoria della sua squadra. Ecco le sue parole: "Sono tre punti importanti, siamo molto contenti perché era uno scontro diretto. Sabato c’è una partita dura, questi punti ci servivano per forza. I tifosi? È bellissimo l’ambiente, ogni volta che giochiamo in casa è fantastico. Sono tutti dalla nostra parte e infatti qui abbiamo perso solo una partita. È una gioia incredibile. Gol? Non so se c’è la complicità del portiere, io ho calciato forte e lui voleva respingere, per fortuna è entrata. Io mi sento molto bene, anche fisicamente.mi lascia libertà, proviamo sempre a giocare a calcio e questo ci fa vincere le partite. Era un passo molto importante quello dopo la, per fortuna sono venuto qui".