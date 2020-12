3









E' successo di tutto e tutto è stato affrontato, con estrema dignità. Il Frosinone, con 14 giocatori positivi, è sceso in campo comunque per disputare il match contro il Pordenone. Poco prima della gara è arrivata una nuova positività, che ha portato ad appena 15 i convocabili per la squadra di Alessandro Nesta. Tra questi, i tre portieri.



LA GARA - Dunque, 11 titolari e 3 calciatori in panchina di cui appunto due estremi difensori. La partita è terminata sull'1-1, con i gialloblù rimasti al quinto posto in classifica a soli sei punti dalla vetta occupata dalla Salernitana. Un solo cambio effettuato da Nesta: dentro Tabanelli al 61' per Ciano. Ovviamente, la gara si è spostata subito dopo sui social: in tanti si sono scagliati contro il Napoli, mai partito per Torino come comunicato dall'ASL. Erano solo due positivi, allora. E dopo il caso Casertana, i precedenti iniziano a essere pesanti... Scorrete nella gallery per i commenti apparsi sui social