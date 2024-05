L'impresa del, che non è mai riuscito a giocare due stagioni consecutive in Serie A, si conclude nel peggior modo possibile quando la salvezza sembrava ormai a portata di mano. Allo Stadio Benito Stirpe, l'Udinese riesce a salvarsi grazie al primo gol in Italia di Keinan Davis, segnato nel finale della partita. Questo gol è una vera beffa per il Frosinone, che aveva dominato per ampi tratti il match, ma si è dovuto arrendere a una straordinaria prestazione del portiere bianconero Maduka Okoye.Il colpo di grazia arriva al 92' minuto, segnato da M'Bayeal Castellani, dove erano rivolti i pensieri di tutti i tifosi frusinati. La sconfitta casalinga del Frosinone, combinata con la vittoria dell'Empoli contro la Roma, condanna la squadra di Eusebio Di Francesco a una dolorosa retrocessione in Serie B. Questo esito è particolarmente amaro, considerando che il Frosinone era stato una delle rivelazioni della prima parte della stagione., in prestito dalla Juventus, è scoppiato in lacrime al triplice fischio.