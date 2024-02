Frosinone, la probabile formazione contro la Juventus

Turati;

Lirola,

Okoli,

Romagnoli,

Valeri;

Mazzitelli

, Barrenechea,

Gelli;

Soulé,

Kaio Jorge,

Reinier.

Dopo la sconfitta con la Roma, il Frosinone affronta un altro impegno sulla carta proibitivo. La squadra di Eusebio Di Francesco, che ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà della Juventus, sarà impegnata all'Allianz Stadium domenica alle ore 12:30. Gara speciale soprattutto per Matias Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea, tutti e tre in prestito dalla Juve. Giocheranno dall'inizio? Di seguito la probabile formazione del FrosinoneIl Frosinone affronta la Juventus senza Marchizza, Bonifazi, Lusuardi, Oyono e Cuni. Questa la probabile formazione di Di Francesco.