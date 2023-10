Dopo essere stato lontano dai campi per quasi due anni, il brasiliano Kaio Jorge è riuscito a mettere nuovamente piede sul terreno di gioco negli ultimi 5 minuti dell'ultima sfida di campionato tra Frosinone e Bologna. Ma in queste ore, Di Francesco starebbe pensando anche di lanciarlo dal primo minuto nella gara di Coppa Italia, in programma giovedì contro il Torino, in maniera tale da mettergli minuti importanti nelle gambe.