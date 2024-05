La cronaca



Le formazioni ufficiali



Frosinone (3-5-2)

Lagonigro

Romano R.

Romano A.

Petta

Vural

Zaknic

Selvini (C)

Cesari

Boccia

Luna

Cichella

Juventus (3-5-2)

Zelezny

Martinez Crous

Firman

Ripani

Savio (C)

Giorgi

Scienza

Bassino

Owusu

Crapisto

Mancini

Ultimo ostacolo, ultimo step. Laè di scena a Ferentino, dove ha affrontato e pareggiato contro i pari età del Frosinone: è 0-0 al 90'. Ed è stata una gara simbolica: a bordocampo, dall'altra parte dello stadio, c'era Paolo Montero. Ha osservato i suoi ragazzi prima di passare ad allenare la prima squadra per le ultime due partite di Serie A.95' - Finisce qui la partita: Juventus e Frosinone pareggiano al 95' per 0-0.90' - 5' di recupero.78' - Incredibile, tripla occasione del Frosinone. A pochissimi millimetri dal vantaggio. Tre tiri verso la porta e due salvataggi super della difesa.75' - Super chance per il Frosinone, che sfrutta un break e una palla recuperata su Savio. Destro di Zaknic, per il super intervento di Zelezny.71' - Grande azione della Juve, che libera Finocchiaro al destro semplice verso la porta: tentativo debole, para Lagonigro.63' - Ancora Frosinone pericoloso, stavolta con Luca. Destro a giro: palla a lato.58' - Ancora Selvini, Frosinone vicino al vantaggio: palla alta dopo il tentativo ravvicinato.49' - La super chance è del Frosinone, con il capitano Selvini. Tiro a giro, palla larga.47' - Ecco Mancini, primo tentativo Juve della ripresa. Para bene il portiere del Frosinone.45' - Termina qui il primo tempo: è 0-0 a Ferentino.35' - Il destro di Savio a interrompere un periodo di nulla. La Juve ci prova, ma non punge.28' - Di nuovo Boccia per il Frosinone, ancora dal limite dell'area. Palla facile per Zelezny.27' - Firman, che occasione. Bel traversone da destra, il numero 3 ci arriva puntuale di testa. Palla alta.23' - Cichella tenta il destro dalla distanza: doppia deviazione. Palla facile per Zelezny.19' - Ecco Firman. Bella azione da sinistra, il rientro sul destro e il tiro... debole. Troppo debole.15' - Ripani per la prima occasione Juve: destro dal limite, palla larga.10' - Zelezny! Super risposta al tiro, a botta sicura, di Boccia.7' - Prima occasione per il Frosinone, con Luna: tiro centrale e deviato. I padroni di casa sono partiti meglio. Eccome.1' - Calcio d'inizio