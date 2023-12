First match as a starter.

First goal.

What a fantastic goal!



KENAN #YILDIZ pic.twitter.com/nsDmhPzgxl — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) December 23, 2023

In poco più di dieci minuti, Kenanha fatto un'impressionante dichiarazione di intenti alla sua prima da titolare con la prima squadra della Juventus. Con solo dieci minuti sul campo, Yildiz ha seminato tre avversari del Frosinone in area, per poi varcare la soglia del portiere con un gol impeccabile. La sua prestazione ha confermato il talento di questo giovane turco del 2005, regalando una giornata indimenticabile sia a lui che ai tifosi bianconeri. La rapidità con cui si è integrato e ha contribuito alla squadra evidenzia il suo potenziale e promette un futuro brillante nel calcio professionistico.