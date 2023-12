Si è conclusa pochi istanti fa la prima frazione di gara tra, con i bianconeri che hanno chiuso in vantaggio grazie alla magia di Kenan, la prima in Serie A con la maglia bianconera. L'attaccante turco è stato preferito a Dusan Vlahovic, ripagando pienamente la fiducia che gli è stata riconosciuta da Max Allegri. Una rete da antologia la sua, che con un tocco di esterno si è liberato di tre avversari, presentandosi a tu per tu con Turati e battendolo con un missile sul primo palo che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Ma se a brillare è la stella di Yildiz, non si potrebbe dire lo stesso per, che continua ad essere un lontano parente di quello visto nella passata stagione. Nella Gallery seguente i top e flop dei primi 45 minuti.