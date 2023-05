Dopo la vittoria casalinga contro il Napoli, laé volata aper il terzultimo incontro della regular season del campionato Primavera 1. Uno scontro diretto contro la squadra ciociara che si trova al settimo posto con 3 punti in meno dei bianconeri. Vincere significherebbe ipotecare un posto ai playoff.: 0-1: (27' Mulazzi): Palmisani; Bouabre, Maura, Macej, Errico (Ferrieri 62'); Cangianiello, Bruno, Peres; Selvini (Voncina 62'), Condello, Gozzo.Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Stefanelli, Miller Gomes, , Quadraccia, Pozzi, Mulattieri, Mezsargs, Stazi, Pera, De Min, .. Gorgone.: Daffara, Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Nonge, Hasa; Turco N., Yildiz.. Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Dellavalle, Doratiotto, Mbangula, Turco S., Domanico, Ripani, Anghelè, Moruzzi, Maressa, Mancini.. Montero: Bruno (F): signor Zanotti della sezione di Rimini58' - Nonge imbuca per Ylidiz che controlla male ma riesce a mettere in mezzo, Turco in spaccata prende il palo da due passi55' - Mulazzi sgroppa sulla destra, palla in mezzo di Yildiz che di prima colpisce ma Palmisani é bravissimo a parare50' - Incertezza difensiva, Selvini vicino al pari con un pallonetto di poco fuori47' - Turco salta Palmisani e scarica in porta, ma trova l'opposizione di Maura sulla linea di porta46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO37' - Bella giocata di Turco che si muove da destra al centro e prova il amncino a giro, palla deviata fuori31' - Il Frosinone cerca subito la risposta, conclusione ravvicinata di Peres, Daffara miracoloso a parare27' - GOL JUVE, Turco batte velocemente la rimessa laterale e prende in contropiede il Frosinone, Mulazzi si infila, si porta avanti il pallone di testa e con un colpo sotto beffa Palmisani25' - Hasa semina la difesa e mette in mezzo, questa volta Turco in spaccata non ci arriva18' - Cross in mezzo di Nonge, ci prova Turco ma non riesce a impattare bene il pallone12' . Si accende Yildi che gioca a nascondino con il pallone e lo fa ricomparire nell'area avversaria, colpo di testa di Turco deviato fuori10' - Prima parte di match con la Juve che alza il baricentro ma sbatte contro il muro frusinate1' - Via al match!