Basta un gol del ritrovato Gabriele, alla, per vincere lo scontro diretto contro il Frosinone e mettere una seria ipoteca per un posto in zona playoff, evitando il "fracasso" di cui parlò Montero nel post Napoli. Buona la partita dei bianconeri che hanno dominato il match. Male, però, in zona finalizzazione con una partita tenuta appesa fino alla fine per l'incapacità di trasformare in gol l'enorme mole di occasioni create.– Una parata miracolosa nel primo tempo lo redime da qualche sbavatura che arriva dopo– Avanti e indietro sulla destra senza andare in sofferenza e senza pungere oltremodo la difesa frusinate- Sembra la versione calcistica del meme “This is fine”. Tutto intorno sono fiamme, lui resta glaciale e impassibile. Non sente mai la pressione della zona di campo: dentro l’area o a metà campo gioca sempre allo stesso modo– Montero l’ha promosso: “Uno di quelli che è cresciuto di più”. Anche oggi dimostra di valere la fiducia del mister– Perché non ha tirato? Se lo sono chiesti tutti intorno all’ora di gioco quando, invece di spaccare la porta e mettere in banca la partita, ha passato palla a Turco. Al rientro dopo un lungo stop, la forma non è ancora delle migliori– Avrebbe dovuto essere in Argentina con la Nazionale Under 20, si trova a Frosinone con l’Under 19. I problemi fisici, però, adesso sono alle spalle, la classe e l’intelligenza tattica non sono mai stati in dubbio; lo dimostra il gol (Dal 77’ MARESSA sv)– Passeggia sereno in mezzo al campo, poi accelera e per gli avversari son dolori, poi accelera e per gli avversari non c’è speranza di avviare l’azione offensiva. Stop and go continuo: se limita le fasi di stop diventa devastante. Sì, c’è anche un gol divorato. Ma prima cosa ha fatto? A tratti devastante– Rispetto al solito è meno centro nevralgico del gioco, ma quando è chiamato in causa tira fuori dal taschino la bacchetta e comincia a dettare il ritmo– Quando avviene il passaggio da talento di prospettiva a calciatore maturo? Quando si trova continuità e in questo, Hasa, è impressionante. Non importa il ruolo, il suo contributo alla squadra è sempre imprescindibile– Non riesce a spezzare il sortilegio che sembra aver avvolto le due porte. Un po’ per sfortuna, un po’ per mancanza di precisione. Il gol di Mulazzi, però, nasce da una sua intuizione da rimessa laterale (Dal 77’ ANGHELE’ sv)– Adesso la perde, adesso la perde, adesso la perde…. E invece no, non la perde mai. Pallone incollato ai piedi, quando si accende i frusinati non possono far altro che sperare. Non sempre, però, è nel vivo del gioco– “Fracasso” evitato, posto nei playoff praticamente ipotecato, partita dominata e vittoria. Cosa vuoi di più? Nessun digestivo, magari qualche gol in più, visto quanto si è creato, avrebbe permesso di vivere il finale con più tranquillità