Lo stadio Stirpe è gremito per l'attesa partita tra, con sugli spalti non solo appassionati e tifosi delle due squadre ma anche osservatori provenienti dalla Premier League, come riporta Dazn. La presenza di talento come Matiasnon è sfuggita agli occhi attenti di questi osservatori, evidenziando l'interesse internazionale nei confronti del giovane giocatore. Tuttavia, secondo le ultime notizie, la Juventus ha l'intenzione di mantenere Soulé in prestito al Frosinone fino alla fine della stagione. Solo un'offerta straordinaria potrebbe far vacillare tale decisione, aggiungendo un elemento di incertezza al futuro del promettente talento argentino.