Prosegue la diciassettesima giornata di Serie A; ladopo il pareggio a Genova è impegnata allo stadio Benito Stirpe dove affronterà il Frosinone. Un match dal sapore speciale per tanti protagonisti come Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa, out per un problema al tendine rotuleo, oltre a Moise Kean. Il tecnico lancia Yildiz per la sua prima da titolare con la maglia della Juve.Torna a centrocampo Adrien Rabiot che comporrà il classico reparto con Mckennie e Locatelli, sugli esterni ancora Cambiaso e Kostic. Un cambio in difesa, con Alex Sandro che prende il posto di Gatti.Calcio d'inizio alle 12:30, la Juve vuole tornare subito alla vittoria per allungare nuovamente sul Milan (2-2 con la Salernitana ieri), e costringere l'Inter (in campo contro il Lecce alle 18) a vincere per mantenere il distacco in classifica. Tutto pronto per Frosinone-Juve.Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.