Una vittoria fondamentale, una partita che ha lasciato in dote tante notizie positive e che ha visto finalmente brillare la stella di Kenan, insieme a quella di Dusan. Non è stata unastratosferica, quella in campo contro il, ma è stata piuttosto la solita Juve allegriana a cui serve una "scossa" per reagire, abituata com'è a non cercare quasi mai il doppio vantaggio, ma comunque capace di raggiungere il proprio obiettivo. A prendersi i riflettori, come dicevamo, sono stati i due attaccanti, con il serbo partito dalla panchina e decisivo con un gol (più un altro annullato) pesantissimo. Ma non solo loro si sono meritati un bel voto in pagella, nella gara dell'antivigilia di Natale.