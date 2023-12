E' da poco terminata la sfida del Benito Stirpe tra, con la gara che si è conclusa con il punteggio 1-2 per la Juventus. Vittoria che è arrivata nel segno di, che molto probabilmente ha dato il via all'inizio di una nuova era e che ora la Juve vuole godersi per un lungo periodo. C'è da registrare anche la grande prestazione di Dusan, che è tornato al gol dopo il digiuno che durava dalla gara con l'Inter e che, avrebbe anche realizzato una doppietta se non fosse intervenuto il VAR. Continua il triste e delicato momento di Filip Kostic, invece, sempre in ritardo negli interventi e mai decisivo. I due attaccanti bianconeri sono stati sicuramente i migliori in campo, al contrario dell'esterno serbo, che non sembra trovare l'uscita dal tunnel. Nellaseguente tutti i voti dei calciatori bianconeri.