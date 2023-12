Frosinone-Juve, la designazione completa e la moviola LIVE

Il fischio iniziale di, affidato al signor, risuona puntualmente alle 12:30. La squadra bianconera ritorna in campo con determinazione, mirando a superare il leggero contrattempo di Genova e a esercitare pressione sull'Inter prima delle festività. Inoltre, l'occasione offre la possibilità di ampliare ulteriormente il margine di vantaggio nei confronti delle squadre inseguitrici, consolidando la seconda posizione in classifica. Gara cruciale, dunque, per i 22 in campo e anche per gli arbitri dell’incontro.FROSINONE – JUVENTUS h. 12.30Arbitro: MarianiAssistenti: Del Giovane - Di MonteQuarto ufficiale: MinelliVAR: MariniAVAR: Pagnotta89' - Annullato per fuorigioco il secondo gol di Vlahovic. Fuorigioco confermato43' - Ammonito McKennie, fallo su Soulé42' - Contatto Bremer-Brescianini in area bianconere, leggere proteste ciociare ma non è rigore20' - Fallo di Cambiaso su Gelli, ammonito. Era diffidato, salterà Juve-Roma10ì - La Juve attacca e Milik va giù in area. Ma l'attaccante polacco non chiede rigore e continua subito a giocare il pallone, non c'è nulla1' - Via al match