Alle spalle il mezzo passo falso di Genova, lasi proietta sulla seconda trasferta consecutiva, quella di domani a. Match chiave per restare in scia all'Inter, archiviare il pari di Marassi e tornare a vincere. DI fronte, la Juventus si troverà ben tre tesserati Juventus in prestito in ciociaria, occasione per osservare i loro sviluppi da vicino e discutere delle prossime mosse di mercato.- "Insidiosa per vari motivi. L'ultima prima di Natale, in queste settimane c'è sempre un clima diverso. Domani c'è da giocare con attenzione e concentrazione, tecnica. Una squadra in 8 partite ha perso 1 volta in casa con il Napoli. Terza cosa, hanno vinto a Napoli, giocano, vivono un momento di esaltazione, bisogna fare sotto l'aspetto mentale una partita seria per poi passare il Natale nel migliore dei modi.- "Non ho deciso, siamo rimasti in tre. Chiesa ha sentito fastidio al tendine rotuleo, non era sereno e l'abbiamo lasciato a casa. Non sarà granché, vediamo".- "Fa parte del percorso, giocatori che più giocano più fanno esperienza, capiscono i momenti della partita, quando accelerare, come attaccare. Un percorso di crescita che i ragazzi stanno facendo".- "Domani a disposizione, sta bene e gioca".- "Ha giocato meno ma quando è entrato è stato determinante".- Stanno facendo bene e non avevo dubbi. Frosinone é una società sana dove c'è un direttore sportivo che sa il proprio mestiere, Angelozzi è bravo. Un allenatore con voglia di rivalsa, hanno miscelato bene. Per la Juventus questo percorso di Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge é un percorso importante. I ragazzi devono fare un percorso a meno che uno non giochi titolare alla Juventus.- "Non credo sia opportuno parlare di questo, sene occupa il presidente Ferrero e l'ad Scanavino".- "Firmo per 2 posto e Coppa Italia? Non firmo nulla, c'è da giocare le partite. Vincere non è semplice. Le 12 squadre hanno fatto 20 punti più dell'anno scorso, in cima ne hanno fatti meno, il campionato è più difficile vincere le partite. L'obiettivo sono i 40 punti e domani possiamo farli conil Frosinone".- "Obiettivo arrivare dopo Salerno, finire l'andata e vedere i punti. L'obiettivo è la Champions il prossimo anno".- "Ha 23 anni, giocare nella Juve non è facile. Le ultime partite tecnicamente ha fatto bene ma è mancato il gol. Io sono contento, deve trovare equilibrio quando le cose vanno bene e quando vanno male. Come tutti a livello mentale i giovani, fino a 27 anni non si trova l'equilibrio, non a caso Rabiot è arrivato a 27-28 anni con due campionati importanti. Sarà così per Vlahovic, Kean..."- "Non ha senso parlarne, Ho pagato la multa, Yildiz sta bene ed è la cosa importante".- "Abbiamo preso a Genova un gol troppo facile per noi, 5 errori in un'azione. No ndeve succedere, eravamo un po' staccati dalla partiti e ci hanno punito. Davanti bisogna migliorare e su questo continuiamo a lavorare".- Alle diffide non penso, domani sono i 3 punti più importanti. Poi penseremo alla Roma, quando si fanno i conti vengono fuori i contadini. No nne dobbiamo fare".- "Sta meglio, non è ancora pronto per i 90 minuti ma è avanti di minutaggio".- "Il campionato è lungo, ci sono tanti punti a disposizione. Noi guardiamo dietro e dobbiamo continuare a vincere. L'Inter è favorita, 4 punti ma c'è il Milan dietro. Ci sono tanti punti, bisogna essere bravi a gestire i momenti di difficoltà".- "A parte il rapporto che abbiamo che ci lega, Giorgio ha smesso ora. Una figura importante, ci è venuto a trovare, credo stia capendo cosa vuole fare per il futuro. Parlerà con la società ma deve chiarire cosa vuole fare da grande come è normale che sia".