La Juventus conquista una vittoria faticosa ma cruciale, reagendo dopo il pareggio a Genova. Nel superare 2-1 il Frosinone, il protagonista è Vlahovic, subentrato a Yildiz, autore della prima rete che aveva sbloccato il match dopo 12 minuti. La Juve rafforza la propria posizione in classifica, allungando sul Milan e mettendo pressione sull'Inter, ora a soli -1. La partita inizia bene, con Mckennie pericoloso sulla destra. Yildiz, con una giocata magistrale, porta i bianconeri in vantaggio. La Juve sfiora il raddoppio con Kostic, ma il Frosinone si fa sentire con Soulé. Nonostante l'inaspettato pareggio dei padroni di casa, la Juve mostra carattere e Szczesny salva il risultato con un grande intervento.







La partita si apre, con Vlahovic che centra Turati e Mckennie che colpisce clamorosamente la traversa. All'80°, Vlahovic segna un super gol di testa, sfruttando l'assist di Mckennie. Nonostante il successivo gol annullato per fuorigioco, la Juventus si aggiudica una vittoria essenziale.