Federico #Gatti ayer fue aplaudido por la curva de su ex equipo el Frosinone

Antes del partido se tomó el tiempo de ir a saludarlos

[ _fedebianconera_ IG]#Juventus #Juve #Navidad2023 pic.twitter.com/GyDPLdXW2w — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) December 24, 2023

Federicoieri è stato applaudito dalla curva della sua ex squadra, il Frosinone. Prima della partita, si è preso il tempo di andare a salutarli. Questo gesto riflette il rispetto e l'affetto che il difensore nutre per il suo ex club e i suoi tifosi. Nonostante siano su lati opposti del campo, il legame tra Gatti e la curva del Frosinone rimane forte, evidenziando l'importanza delle relazioni personali e della gratitudine nel mondo del calcio. Questo episodio dimostra la qualità umana del giocatore al di là della rivalità sul campo.