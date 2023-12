Sono ormai trascorsi diversi giorni dalla gara pareggiata contro il Genoa, eppure, le ruggini e gli strascichi del pareggio contro i liguri sembrano essere ancora presenti. Non c'è tempo però per piangersi addosso, dato che tra meno di 5 giorni si tornerà nuovamente in campo in quella che sarà la 17° gara del girone di andata. Sul cammino della Vecchia Signora c'è ildi Di Francesco, ma soprattutto, dei tantissimi ex bianconeri, come: Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge, con quest'ultimo che ha trovato la sua prima rete in Serie A proprio nell'ultimo match di campionato.- Ma quella contro i ciociari sarà una gara dal sapore particolare anche e soprattuto per, che è arrivato allaproprio dal Frosinone. Le sue doti fisiche, la sua attitudine al gioco, il suo spirito di sacrifico, la voglia di non mollare mai, sono tutte caratteristiche che la dirigenza bianconera aveva già intravisto quando vestiva la maglia del Leone, germogliate definitivamente al passaggio in bianconero. Ma un uomo di cuore come lui,soprattutto della squadrae che ora, sta trovando consacrazione proprio con una grande, la più grande.- Ecco perchè ci si dovrà aspettare una grande gara dal difensore bianconero, soprattutto sotto l'aspetto emotivo, semmai ce ne fosse ulteriormente bisogno. Il desiderio di entrare sotto i riflettori è forte, così come quello di essere il protagonista assoluto del match, in una gara in cui è vietato fallire.