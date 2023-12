Non è sfuggita la presenza tra i convocati di Massimilianoperdi Gian Marco, portiere classe 2001 della, che va ad affiancarsi a Wojciech Szczesny, Mattiae Carlo Pinsoglio. Il motivo della sua prima chiamata tra i "grandi" è legato alle condizioni dell'azzurro ex Genoa, che è un po' acciaccato e potrebbe non riuscire a vedere nemmeno la panchina. Dovrà quindi fare a meno di Crespi la Seconda squadra bianconera, che scenderà in campo oggi pomeriggio dalle 16.15 per lo scontro diretto con la Vis Pesaro che conta gli stessi punti in classifica.