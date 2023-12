Massimilianosembra aver rotto gli indugi: sarà Kenana scendere in campo dal primo minuto nella gara dell'ora di pranzo tra, "strappando" la maglia da titolare a Dusanper affiancare Arek, in una giornata in cui i bianconeri non potranno contare su Federico Chiesa. Una chance importante, dunque, per il talento turco classe 2005, al quale finora erano stati concessi solo pochi scampoli di partite.- Novità anche in difesa, a circa due ore dal fischio d'inizio. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, allo stadio Stirpe la Juve si presenterà infatti con una difesa tutta brasiliana con, Gleison, quest'ultimo pronto a dare il cambio a Federico