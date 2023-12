Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, la Roma (zero vittorie in 11 incontri) è l'unica contro cui Eusebioha una percentuale di successi inferiore che contro la(8.3%: una vittoria, 2 pareggi e 9 sconfitte). Solo Simone(otto) ha battuto più volte il tecnico del, che sabato affronterà i bianconeri in casa, rispetto a Massimilianoin campionato (7 successi, 2 "segni X" e altrettanti ko). Quella ciociara potrebbe inoltre diventare la terza squadra affrontata almeno cinque volte senza mai perdere dal tecnico livornese in Serie A: finora Allegri ha ottenuto tre vittorie e un pareggio contro di lei.