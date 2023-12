Dopo il gol di Yildiz che ha sbloccato il match, giungono brutte notizie per la. Al 25' del primo tempo,è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra, come riportato da Dazn. La forzata sostituzione ha visto l'ingresso di Federico Gatti al suo posto. Questo infortunio è un colpo per la squadra, specialmente perché ha colto alla sorpresa la panchina bianconera che è dovuta correre ai ripari. La Juventus sarà ora chiamata a gestire questa perdita in un momento cruciale del match e adattarsi alla nuova situazione in campo.Aggiornamento: Per Alex Sandro risentimento alla coscia destra, condizioni da valutare nelle prossime ore.