Domani alle ore 12:30 la Juve riceverà il Frosinone allo Stadium, con la squadra di Allegri che ha l’imperativo di vincere per cercare di mettere un freno al momento negativo che sta vivendo la squadra. Nella conferenza stampa odierna, l’allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco, ha fatto il punto anche sulla condizione degli infortunati.“Valeri sta crescendo tanto perchè mette sempre più minuti nelle gambe. Ha grandi potenzialità, è un giocatore predisposto ad offendere, deve migliorare in fase difensiva. Zortea sta bene, è pronto anche per giocare dal primo minute”.