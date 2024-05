Non è un segreto che Enzosia stato molto apprezzato al, dove ha trascorso questa stagione in prestito insieme all'altro giovane bianconero Matias. A spendere parole al miele nei suoi confronti, in più occasioni, anche il direttore sportivo Guido, intervenuto ai microfoni di TV Play. "Soulé e Barrenechea? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità", le sue dichiarazioni. "Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricordaai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, lagestirà al meglio la loro situazione".