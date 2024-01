Domani sera la Juve si giocherà l'accesso alle semifinali della Coppa Italia nella sfida interna contro il Frosinone, dove chi vincerà dovrà poi vedersela contro la vincente della sfida odierna tra Roma e Lazio. C'è un dato però da tenere in considerazione, dato che l'ultima ed unica vittoria esterna del club ciociaro in Coppa Italia è stata fatta proprio a Torino. Il match era quello del turno precedente, con i ciociari che si sono imposti sui granata per 1-2 il 2 novembre scorso, grazie alle reti messe a segno da Ibrahimovic e Reinier.