Gianlucaaveva iniziato la sua stagione al Lecce prima del trasferimento al. Il terzino di proprietà della Juventus si è presentato in conferenza stampa oggi. Queste le sue parole riportate da Tuttofrosinone."Lo scorso anno ho attraversato un periodo difficile che mi ha tenuto tanto tempo fuori dal campo. Sono qui perché ho tanta voglia di dimostrare quello che valgo, questa secondo me è la squadra giusta per i miei obiettivi. Per trovare continuità, per ritrovare il campo e fare bene"."Ho scelto Frosinone perché quando ho parlato con mister e il Direttore ho sentito la loro fiducia, mi hanno convinto"."Ho molta voglia di riscattarmi della passata stagione, perciò questa grande voglia di riscatto la metterò in campo".